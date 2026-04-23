МТС перечислил более ₽630 млн в бюджет из-за дела о повышении тарифов

Стороны урегулировали спор в ноябре 2025 года. Тогда ФАС сообщила, что в рамках соглашения МТС перечислит в бюджет 664 млн руб. и предложит абонентам семь вариантов компенсации. Среди них — приведение тарифов к уровню апреля—мая 2024 года, кешбэк в размере 8% от ежемесячных начислений в течение одного года, дополнительные пакеты минут, интернета и другие виды услуг. Кроме того, отметили в федеральной службе, оператор направит 2,4 млрд руб. на развитие связи в малых населенных пунктах.