МТС перечислил более ₽630 млн в бюджет из-за дела о повышении тарифов

«МТС по итогам рассмотрения дела о необоснованном повышении тарифов перечислил в бюджет 634 миллиона рублей и вернул тарифы на прежний уровень», — заявил он (цитата по «РИА Новости»).
РБК направил запрос в МТС.
В октябре 2024 года ФАС признала необоснованным повышение тарифов МТС в апреле и мае 2024-го на 8% для более чем 30 млн абонентов. Компании выдали предписание об устранении нарушений, согласно которому МТС был обязан снизить тарифы, в рамках которых произошли изменения, и перечислить незаконно полученный доход в федеральный бюджет.
Стороны урегулировали спор в ноябре 2025 года. Тогда ФАС сообщила, что в рамках соглашения МТС перечислит в бюджет 664 млн руб. и предложит абонентам семь вариантов компенсации. Среди них — приведение тарифов к уровню апреля—мая 2024 года, кешбэк в размере 8% от ежемесячных начислений в течение одного года, дополнительные пакеты минут, интернета и другие виды услуг. Кроме того, отметили в федеральной службе, оператор направит 2,4 млрд руб. на развитие связи в малых населенных пунктах.
С 2022 года ФАС оценивает обоснованность изменения тарифов на услуги связи с учетом уровня инфляции в России. Операторы должны уведомлять службу о планируемом повышении не позднее чем за 14 дней. Как пояснил РБК источник на телеком-рынке, это правило действует до сих пор — операторам запрещено повышать цены выше уровня инфляции. По данным Минэкономразвития, к 15 декабря годовая инфляция в России составила 6,08%.
Ранее в апреле два источника на телеком-рынке сообщили, что Минцифры рассматривает возможность снять мораторий на плановые проверки операторов связи. Это нужно, чтобы контролировать своевременную установку систем для хранения записей звонков и переписки.
