В Калининградской области намерены удвоить выпуск «янтарных бриллиантов»

Комбинат освоил технологию алмазной огранки для обработки минералов органического происхождения пять лет назад. В основе уникального метода лежит предварительная подготовка сырья. Для этого мягкий от природы янтарь сначала укрепляют в автоклавах, где под воздействием давления и температуры из камня устраняются микропузырьки воздуха и влагу. Это делает янтарь более прочным и позволяет огранщику работать с материалом при создании уникальных ювелирных изделий.