В Волгоградской области обновят 20 км дорог к отдаленным селам

В Дубовском районе Волгоградской области отремонтируют дорогу от автотрассы «Песковатка — Лозное — Большая Ивановка — Чернозубовка» к селам Давыдовка и Прямая Балка. Как уточнили в пресс-службе администрации региона, всего специалистами будет обновлено порядка 20 км дорог.