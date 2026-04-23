В Волгоградской области обновят 20 км дорог к отдаленным селам

В Дубовском районе Волгоградской области отремонтируют дорогу от автотрассы «Песковатка — Лозное — Большая Ивановка — Чернозубовка» к селам Давыдовка и Прямая Балка. Как уточнили в пресс-службе администрации региона, всего специалистами будет обновлено порядка 20 км дорог.
По информации облкомдортранса, подрядная организация уже приступила к фрезерованию и устройству выравнивающего слоя дорожного полотна. После рабочим предстоит выполнить устройство выравнивающего слоя на примыканиях, укрепить обочины, установить сигнальные столбики, дорожные знаки и нанести разметку.
Работы будут завершены уже в этом году. Ремонт позволит повысить транспортную доступность обоих населенных пунктов.
Напомним, в Волгоградской области в трех районах на двух федеральных трассах также отремонтируют участки общей протяженностью 55 км. Работы пройдут на автодороге Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград» и Р-229 «Самара -Пугачев — Энгельс — Волгоград».
Всего в текущем году в регионе планируют обновить 255 километров дорог регионального и межмуниципального значения. На эти цели выделено более 10 миллиардов рублей.
