Алексей Беляев заявил о прагматичности нижегородского ресторанного рынка

Ресторанный бизнес начинает работать в условиях туристического сезона, заявил в интервью ИА «Время Н» директор Ассоциации рестораторов Нижегородской области Алексей Беляев.
По его словам, своеобразный старт этому сезону дает на этой неделе фестиваль INTERVALS в Нижнем Новгороде.
Как отметил эксперт, ресторанный бизнес сегодня фокусируется не на открытии новых заведений, а на операционной устойчивости и качестве сервиса.
«Рынок стал заметно прагматичнее. Главное — не удивлять ради эффекта, а системно и без провалов отрабатывать поток гостей», — пояснил собеседник агентства.
Он добавил, что «гость сегодня ценит честность продукта и понятность концепции, а переусложнённая гастрономия уступает месту качественной и осмысленной еде».
«Нижний Новгород сформировался как гастрономическое направление туризма. Мы можем предложить гостю разнообразный и качественный продукт и конкурировать по уровню с ведущими гастрономическими центрами страны», — резюмировал Алексей Беляев.