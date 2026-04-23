«Адекватный абсурдист»: интервью с поэтом и современным художником Александром Дубровским

Как автор опытный я уже думал не только о том, как стишок написать, но и о том, как его подать, в какой форме. Я видел, что текст сам по себе больше не производит резонанса, что мир сейчас больше визуальный. Но и, надо сказать, мне самому не были чужды разные практики современного искусства — я к ним с начала двухтысячных обращался. В общем, к двадцатому году я вдруг решаю в Инстаграм вместо фотографий выкладывать текст. Сначала это была длинная повесть, которую выкладывал фрагментами. Визуально занятно смотрелось, но для чтения не годилось. И тут, как бы в ответ на критику в духе «это слова, а где поступки?», у меня родилась фраза: «В социальной сети слова и есть поступки». Выставил эту фразу вместо картинки — эксперимент нашёл отклик. И я понял, что впредь так и буду поступать. То есть стану выкладывать короткие игровые, парадоксальные тексты. И пошло-поехало. Я напридумывал кучу фраз — афористических высказываний, каламбуров. У меня весь телефон ими был забит. Многие обыгрывали слово «текст». Например: «Не с каждой музой доходит до текста» (это стало маленьким городским хитом), «У тебя один текст на уме», «Все хотят от тебя только текста». И я начинаю свой Инстаграм называть Текстограмом, чем становлюсь, как говорится, широко известным в узких кругах.