Метростроевцы начали собирать щит для проходки от нижегородской улицы Горького

Метростроители приступили к сборке щита, который будет рыть тоннель от улицы Горького до площади Свободы в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в телеграм-канале «Метро НН».
Специалисты монтируют щеточные уплотнения «юбки» щита, которые защищают его от подземных вод. После этого они приступят к следующим этапам сборки ТПМК.
Известно, что сроки старта щита пришлось скорректировать из-за необходимости укрепления фундамента здания, расположенного рядом со стартовым котлованом.
«По плану, щит пройдет правым тоннелем из монтажной камеры на улице Горького до площади Свободы, преодолев 729 метров на глубине 20 метров», — уточнили представители подземки.
