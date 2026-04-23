Два подростка пострадали в ДТП с мотоциклами под Волгоградом

19-летний мотоциклист столкнулся с 12-летним водителем на дороге под Волгоградом.

Источник: Комсомольская правда

Вчера, 22 апреля, в Суровикинском районе Волгоградской области произошла авария с участием двух мотоциклов, в результате которой пострадали молодые водители. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru, ссылаясь на региональную полицию.

Около семи часов вечера 19-летний парень, который управлял мотоциклом «ЕМС» и не имел водительского удостоверения, напротив дома № 10 по улице Чистова в станице Нижний Чир столкнулся с мотоциклом «Альфа». За рулем второго мотоцикла был 12-летний подросток, который двигался ему навстречу. В результате дорожно-транспортного происшествия оба подростка получили травмы и их госпитализировали в медицинское учреждение. Правоохранительные органы продолжают выяснять детали случившегося.