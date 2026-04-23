Единый день открытых дверей прошел в 39 колледжах Красноярского края

Единый день открытых дверей прошел в 39 колледжах и техникумах Красноярского края при поддержке федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в министерстве образования региона.
Всего мероприятие посетили свыше 11 тысяч школьников и их родителей. Для них провели экскурсии, профильные мастер-классы и профессиональные пробы в области энергетики, металлургии, машиностроения, нефтегазовой промышленности, агроиндустрии, легкой и пищевой промышленности, транспортно-логистической отрасли и образования.
Студенты и преподаватели рассказали об особенностях учебного процесса по программам «Профессионалитет» и «Профессионалитет для всех», перспективах трудоустройства и карьерного роста выпускников. Например, в кластере «Цифровое земледелие и современные агропромышленные технологии», в который входят 12 образовательных учреждений края, представили будущим абитуриентам широкий спектр профессий: от ветеринарии и агрономии до эксплуатации сельскохозяйственной техники и технологий производства продуктов питания.
Кроме того, в онлайн-формате прошло открытое родительское собрание. Специалисты министерства образования и директора колледжей и техникумов края ответили на вопросы родителей будущих абитуриентов.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.