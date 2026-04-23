В Новосибирске прошел съезд медицинских сестер и братьев онкослужбы

Первый в России съезд медицинских сестер и братьев онкологической службы прошел в Новосибирске. Такие мероприятия отвечают задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в администрации губернатора и правительства Новосибирской области.
На форум приехали сотрудники онкоцентров и профильных отделений со всей Сибири и Дальнего Востока. Они обсудили самые разные вопросы: от новых методов лечения и внедрения современных технологий до общения с пациентами и эмоционального выгорания у медицинского персонала.
«Это очень важное событие. Сейчас идет федеральный проект “Борьба с онкологическими заболеваниями” в рамках нацпроекта “Продолжительная и активная жизнь”. И должно быть уделено внимание среднему медицинскому персоналу, так как медсестра — это не просто помощник, а партнер врача-онколога, и она должна владеть всеми современными знаниями о технологиях и манипуляциях. И особенно важно в онкологии — бережное отношение к пациенту, поддержка, доброе слово и правильные рекомендации. Это основа успешного лечения», — отметила заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.