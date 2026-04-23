Эксперт Маликов рассказал, в каких продуктах содержится скрытый сахар

Проблема избыточного потребления сахара в России гораздо серьёзнее, чем кажется на первый взгляд. Скрытые источники сахара часто встречаются в продуктах, которые мы не ожидаем увидеть в этом списке.
Сергей Маликов, эксперт в области пищевой промышленности и экономики, рассказал «Российской газете» о пяти категориях продуктов, которые стоит избегать из-за высокого содержания сахара. Он также предложил доступные альтернативы, которые можно найти в любом российском супермаркете.
Что нужно исключить из рациона и почему это важно?
Готовые завтраки (глазированные хлопья, подушечки с начинкой). Содержание сахара в таких продуктах может достигать 40−50 граммов на 100 граммов. Это вызывает резкий скачок уровня инсулина и чувство голода уже через час.
Промышленные йогурты и творожные глазированные сырки. Обезжиренные йогурты с «фруктовыми наполнителями» могут содержать сахара почти столько же, сколько в банке колы. Сырки же, по сути, являются кондитерскими изделиями, замаскированными под молочные продукты.
Соусы (кетчуп, BBQ, «лёгкий» майонез). Сахар используется как консервант и усилитель вкуса. В одной столовой ложке кетчупа может содержаться до 4 граммов сахара.
Полуфабрикаты (рыбные и куриные палочки, котлеты промышленного производства). Сахар добавляют в фарш и тесто для получения румяной корочки. Этот «скрытый» сахар не ощущается на вкус, но оказывает негативное влияние на организм.
Соки прямого отжима и нектары (особенно виноградный и яблочный). В стакане сока без мякоти содержится 5−6 чайных ложек фруктозы. Эти напитки содержат «жидкие калории», не вызывающие чувства насыщения.
Переход на здоровое питание не должен быть дорогостоящим. В российских супермаркетах можно найти качественные и доступные альтернативы: фермерскую молочку, цельнозерновые крупы, полезные сладости без сахара и другие продукты.
Как заменить вредные продукты на полезные?
Вместо готовых завтраков выбирайте простые каши, такие как овсяная или гречневая, без добавок. Для вкуса можно добавить свежие ягоды (в сезон) или замороженные. Это обеспечит организм клетчаткой и медленными углеводами. Сладость можно получить от яблока или горсти ягод.
Вместо сладкого йогурта используйте обычный кефир, ряженку или натуральный йогурт. Добавьте в них немного варенья или мёда. Натуральные молочные продукты необходимы для усвоения кальция. Вы сами контролируете количество добавленного сахара.
Домашний кетчуп без сахара и консервантов станет отличной заменой магазинному. Используйте хрен, горчицу, тыквенное или оливковое масло. Пряные вкусы стимулируют аппетит без резкого повышения уровня инсулина.
Рыбные палочки можно заменить на филе натуральной рыбы или куриное филе. Это обеспечит организм натуральным белком без химических добавок и сахарного маринада.
Пакетированные соки замените на свежеприготовленные или компоты и морсы. Эти напитки богаты калием и витаминами, а сахар можно добавлять по вкусу (лучше обойтись без него).
Замена промышленных полуфабрикатов на локальные чистые продукты (крупы, овощи, фермерскую кисломолочку) решает три задачи: уменьшает нагрузку на семейный бюджет, поддерживает отечественного производителя и помогает предотвратить эпидемию диабета 2 типа.
При выборе кисломолочных продуктов внимательно изучайте состав на этикетке. Если сахар входит в первую тройку ингредиентов, отложите товар в сторону.
Следуя этим рекомендациям, вы сможете значительно снизить потребление сахара и улучшить своё здоровье.