Пятый фестиваль «Патриотизм в литературе» пройдёт в Хабаровске

Молодежный фестиваль «Патриотизм в литературе» пройдёт в Хабаровске с 27 по 30 апреля. Творческие встречи с писателями и поэтами пройдут на пяти площадках города. В программе фестиваля также запланировано проведение творческой лаборатории по писательскому мастерству, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Дальневосточная государственная библиотека вновь приглашает школьников и студентов, писателей и журналистов, а также всех неравнодушных к современной российской литературе на творческие встречи с писателями и поэтами.
Персонами фестиваля «Патриотизм в литературе» становятся современные писатели, поэты и журналисты из разных регионов России, включая вновь присоединившиеся. В своих произведениях авторы затрагивают темы патриотизма, подвигов и готовности защищать Родину. В этом году в Хабаровск приедут Алексей Шорохов из Москвы и Михаил Кильдяшов из Оренбурга.
Алексей Шорохов с января 2023 года участвовал в специальной военной операции в составе отряда специального назначения «Вихрь» Георгиевской разведывательно-штурмовой бригады Союза добровольцев Донбасса. В июле 2023 года в боях под Бахмутом был ранен. Алексей Шорохов — поэт, прозаик, публицист, литературный критик. Председатель Совета по военно-художественной литературе при Союзе писателей России. Заместитель главного редактора журнала «Отечественные записки». Главный редактор журнала «Политрук». Автор книг «Ночь над миром», «Война: 1993−2022», «Бранная слава», «После войны». В качестве поэта и военного корреспондента ездил на Донбасс с 2015 года, выступал перед бойцами НМ ЛДНР, в библиотеках и вузах республик.
Михаил Кильдяшов, поэт, прозаик, публицист, литературный критик, кандидат филологических наук. Секретарь Союза писателей России, постоянный член Изборского клуба. Региональный координатор Общероссийского общественного движения «Русская Мечта». Член Императорского Православного Палестинского Общества. Автор программы «Культурный ковчег» на телеканале «Таврия» (Херсонская область). Ведущий программы «Диалоги» на телеканале «Тонус» (Сергиев Посад). Автор книг «Ковчег», «Слово сохраняет всё», «Флоренский. Нельзя жить без Бога!» (в серии «ЖЗЛ»), «Утешитель».
Мероприятия фестивальной программы пройдут с 27 по 30 апреля:
— 27 апреля — творческая лаборатория по писательскому мастерству по адресу: ДВГНБ, ул. Муравьёва-Амурского, 1, в 18:00 (вход свободный);
— 28 апреля — встреча в Дальневосточном государственном медицинском университете (ул. Муравьёва-Амурского, 35), 11:00. В Тихоокеанском государственном университете (ул. Тихоокеанская, 134), 14:00;
— 29 апреля — встреча в Дальневосточном государственном университете путей сообщения (ул. Серышева, 47), 10:00. Краевом центре образования (ул. Морозова Павла Леонтьевича, 92б), 12:20;
— 30 апреля — диалоговая площадка — встреча с писателями и журналистами Хабаровска по адресу: ДВГНБ, ул. Муравьёва-Амурского, 1, в 18:00 (вход свободный).