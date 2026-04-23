Пятый фестиваль «Патриотизм в литературе» пройдёт в Хабаровске

Алексей Шорохов с января 2023 года участвовал в специальной военной операции в составе отряда специального назначения «Вихрь» Георгиевской разведывательно-штурмовой бригады Союза добровольцев Донбасса. В июле 2023 года в боях под Бахмутом был ранен. Алексей Шорохов — поэт, прозаик, публицист, литературный критик. Председатель Совета по военно-художественной литературе при Союзе писателей России. Заместитель главного редактора журнала «Отечественные записки». Главный редактор журнала «Политрук». Автор книг «Ночь над миром», «Война: 1993−2022», «Бранная слава», «После войны». В качестве поэта и военного корреспондента ездил на Донбасс с 2015 года, выступал перед бойцами НМ ЛДНР, в библиотеках и вузах республик.