В Хабаровске начальник управления образования проведёт прямой эфир

В Хабаровске 28 апреля 2026 года в 18:00 состоится прямой эфир с начальником управления образования администрации города Татьяной Матвеенковой (16+). Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Трансляция пройдёт на официальной странице управления образования в социальной сети «ВКонтакте». Жители краевой столицы смогут задать вопросы, касающиеся школьного образования, работы детских садов, дополнительного образования детей и перспектив развития образовательной сферы Хабаровска.
Вопросы принимаются заранее — их можно оставить в комментариях под постом-анонсом в сообществе управления образования. Во время эфира Татьяна Матвеенкова ответит на наиболее актуальные обращения горожан. Прямые эфиры с руководителями городских ведомств проводятся в Хабаровске на регулярной основе для повышения открытости органов власти и оперативного решения проблем жителей.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
Почта: red.habkp@phkp.ru