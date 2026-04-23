В Хабаровске покажут, каким видел Льва Толстого русский художественный мир

В Хабаровске 24 апреля в Дальневосточном художественном музее открывается выставка «Искусство соединять людей. Лев Толстой глазами художников» (0+), — сообщает канал Минкультуры Z.
Экспозиция сформирована из фондов Государственного музея Л. Н. Толстого в Москве и объединяет живопись, графику и скульптуру. Через работы разных мастеров можно проследить, как менялся визуальный образ писателя — от конца XIX века до начала XX века.
Посетителям представят произведения Ильи Репина, Николая Ге, Леонида Пастернака, Михаила Нестерова, Ильи Гинцбурга, Павла Трубецкого, Николая Орлова, Анны Голубкиной, Константина Клодта, Василия Мешкова, Юлии Игумновой и Татьяны Сухотиной-Толстой.
Выставка будет работать с 24 апреля по 11 июня в Дальневосточном художественном музее по адресу: улица Шевченко, 7.