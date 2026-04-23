Арбитражный управляющий из Ростовской области присвоил деньги должников

Фигуранта обвинили в присвоении или растрате (ч.3 ст. 160 УК РФ). По данным следствия, он распоряжался счетами клиенток, признанных банкротами. В его обязанности входило исключить из конкурсной массы имущество, не подлежащее взысканию, включая суммы в размере прожиточного минимума. Вместо этого он, по версии обвинения, тайно перевел средства двух жительниц Ессентуков на личные нужды. Общая сумма ущерба оценивается в 300−320 тыс. руб.