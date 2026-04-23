Почти 500 нелегальных иностранцев выдворили из Нижегородской области

За три месяца 2026 года с территории Нижегородской области по решениям судов выдворили 496 иностранцев, у которых не оказалось законных оснований для пребывания и работы в РФ. Такие цифры привели в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов.
Примечательно, что среди выдворенных оказались не только уроженцы стран Ближнего Зарубежья — Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Армении, Киргизии и Туркменистана, — но и граждане Кубы, Конго, Ганы, Индии, Египта, Вьетнама и Кот-д’Ивуара. Объединяло их одно: ни у кого из них не было при себе документов, которые подтверждали бы право временно находиться и работать в России.
Перед тем как покинуть страну, все они провели некоторое время в центре временного содержания иностранных граждан. Когда необходимые бумаги были оформлены, судебные приставы доставили нарушителей прямо к пунктам пропуска через государственную границу и передали пограничной службе. Теперь ближайшие пять лет въезд в Россию для этих людей закрыт.