Почти 500 нелегальных иностранцев выдворили из Нижегородской области

Теперь въезд в Россию для них закрыт на пять лет.

Источник: Комсомольская правда

За три месяца 2026 года с территории Нижегородской области по решениям судов выдворили 496 иностранцев, у которых не оказалось законных оснований для пребывания и работы в РФ. Такие цифры привели в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов.

Примечательно, что среди выдворенных оказались не только уроженцы стран Ближнего Зарубежья — Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Армении, Киргизии и Туркменистана, — но и граждане Кубы, Конго, Ганы, Индии, Египта, Вьетнама и Кот-д’Ивуара. Объединяло их одно: ни у кого из них не было при себе документов, которые подтверждали бы право временно находиться и работать в России.

Перед тем как покинуть страну, все они провели некоторое время в центре временного содержания иностранных граждан. Когда необходимые бумаги были оформлены, судебные приставы доставили нарушителей прямо к пунктам пропуска через государственную границу и передали пограничной службе. Теперь ближайшие пять лет въезд в Россию для этих людей закрыт.

