Эксперт Иванов рассказал о перспективах стоимости топлива в 2026 году

Итоговый рост стоимости топлива в России в 2026 году составит 5−6%. Об этом в интервью ИА «Время Н» заявил владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «АЛЬЯНС ТРАКС» Алексей Иванов.
«С начала года бензин прибавил порядка 2,1% — это плавный темп, который укладывается в рамки официального инфляционного коридора. Никакого весеннего скачка, о котором говорили в начале года, пока не случилось, и для этого есть конкретные причины», — сказал эксперт.
Во-первых, с марта действует запрет на экспорт бензина, который поддерживает насыщенность внутреннего рынка. Во-вторых, ряд НПЗ, ранее выведенных на ремонт, восстановил работу. Наконец, мировой нефтяной рынок — несмотря на блокировку Ормузского пролива в феврале — дал обратный эффект для внутреннего рынка: рост мировых цен увеличил демпферные выплаты нефтяникам из бюджета, снизив их стимул «отыгрывать» потери за счёт российского потребителя.
Как считает специалист, ключевыми факторами, которые до конца этого года будут влиять на цены, будут акцизы и механизм демпфера.
«С 1 января 2026 года акцизы выросли на 5,1% против 14−16% в прошлом году: для бензина класса 5 ставка теперь составляет 17 959 рублей за тонну, для дизеля — 12 738 рублей за тонну. Это добавляет около рубля к каждому литру. Параллельно выплаты по демпферу в январе 2026 года рухнули до 16,9 млрд рублей — против 156,4 млрд рублей в январе 2025-го. Нефтяным компаниям становится менее выгодно насыщать внутренний рынок “по-доброму”, и по мере роста сезонного спроса они будут пытаться поднять биржевые котировки», — пояснил Иванов.
Сценарий, при котором стоимость литра массовых марок топлива взлетит до 100 рублей, эксперт считает маловероятным. Такие прогнозы иногда озвучивает ряд СМИ. Но даже при самом неблагоприятном для рынка сочетании факторов (ослабление рубля, рост мировых цен на нефть или снижение производства на НПЗ), рост стоимости за год не будет выше 5−6%.
Ранее эксперт объяснила причины роста стоимости топлива в стране.