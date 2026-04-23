Стартовало народное голосование VI сезона конкурса «Ты в игре»

Народное голосование стартовало на сайте Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре». Любой желающий может отдать свой голос за один из 250 проектов-полуфиналистов, чтобы поддержать людей, развивающих спорт и здоровый образ жизни в нашей стране, сообщили в пресс-службе конкурса.
Экспертный совет VI сезона «Ты в игре» получил в этом году более 6 тыс. заявок. 250 проектов из 62 регионов России прошли строгий отбор и вышли в следующий этап. Тематики проектов разнообразны: футбол, единоборства, адаптивный спорт, технологичные решения для соревнований и тренировок, занятия для детей и людей старшего возраста и многое другое.
Народное голосование будет идти до 30 апреля включительно на сайте Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре», где можно отдать голос за три понравившихся проекта-полуфиналиста. Участник, набравший наибольшее количество голосов, получит специальный приз партнера конкурса — издания «Спорт Бизнес Консалтинг». О проекте-победителе выйдет статья на интернет-площадке и в печатной версии журнала. Это поможет автору инициативы громче заявить о ней на федеральном уровне, обратить на нее внимание партнеров и расширить круг единомышленников.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.