Уже 429 жителей Дона обратились в больницы после укусов клещей

В Ростовской области с начала сезона 429 человек попали в больницы после укусов клещей. Такие данные на 22 апреля привели в региональном управлении Роспотребнадзора.

Сейчас в регионе обрабатывают парки, зоны отдыха и места выпаса скота от клещей. Специалисты напоминают, что на природе и при контакте с животными важно осматривать кожу и одежду каждые 15−20 минут.

Клещи переносят опасные инфекции. Если паразит присосался, врачи советуют не удалять его самостоятельно, а сразу обратиться в медучреждение. Если вы всё же решили вытащить клеща сами — не давите его и после процедуры обязательно покажитесь врачу.