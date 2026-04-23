В мае возобновляется сезон курсирования пригородных поездов до Краснолесья

На Калининградской железной дороге с 1 мая в выходные и праздничные дни начнет курсировать пригородный поезд в поселок Краснолесье Нестеровского района. Об этом сообщила пресс-служба КЖД.
Рельсовый автобус будет отправляться с Южного вокзала в 9:55 и прибывать на конечный пункт в 12:35. В пути предусмотрены остановки в Черняховске, Гусеве и Нестерове. Обратно в Калининград поезд отправится в 18:25. Время прибытия на Южный вокзал — 21:00.
Всю актуальную информацию о расписании движения поездов пригородного сообщения можно узнать на официальном сайте АО «КППК», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также телеграм-боте «Электрички РЖД».
