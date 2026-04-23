В Казани утвердили формат проведения акции «Бессмертный полк». Мероприятие пройдет в офлайн-режиме, сообщили в пресс-службе Управления культуры города.
Начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков ранее отмечал, что формат акции на 2026 год будет зависеть от уровня безопасности в каждом регионе. Например, в Башкортостане «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате.
В 2025 году шествие возобновилось после трехлетнего перерыва в очном формате. По информации организаторов, в акции приняли участие около 150 тысяч человек.
