Хозяйствам Красноярского края возместят часть затрат на содержание сельхозживотных и товарной рыбы

В Минсельхозе Красноярского края объявлен отбор на предоставление субсидий для возмещения части затрат на содержание сельскохозяйственных животных и выращивание товарной рыбы. На эти цели из регионального бюджета выделено 857,2 млн рублей. Документы принимаются до 21 мая.
Субсидия предоставляется по результатам работы за 2025 год. На господдержку могут рассчитывать сельхозтоваропроизводители — организации и фермеры, сохранившие или нарастившие поголовье, занимающиеся промышленным птицеводством или индустриальной аквакультурой.
Размер поддержки зависит от количества скота и птицы, их продуктивности, объема реализованной рыбы. Кроме того, при начислении субсидии повышающие коэффициенты предусмотрены для малых и средних предпринимателей, а также для хозяйств, застраховавших животных и рыбу.
«В этом году ввели повышенный коэффициент для предприятий, специализирующихся на содержании птицы мясного направления. Эта мера стимулирует производство мяса птицы в крае, что соответствует целям нацпроекта “Технологическое обеспечение продовольственной безопасности”. Также в этом году сельхозтоваропроизводители могут компенсировать большую часть затрат на содержание племенных лошадей», — отметил министр сельского хозяйства Красноярского края Дмитрий Воропаев.
Животноводческие хозяйства края в этом году также получат поддержку на приобретение племенного материала. Отбор запланирован на май.