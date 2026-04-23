Красноярцы могут присоединиться к субботнику на острове Татышев

В субботу, 25 апреля, в Красноярске состоится масштабная общегородская весенняя уборка. Инициативные горожане приведут в порядок берега рек, зеленые зоны и участки, которые не попадают в план регулярной городской уборки. Одной из территорий, где проведут уборку, станет остров Татышев. Присоединиться к субботнику можно будет с 10 до 12 часов. В дирекции Татышев-парка отметили, что активистов снабдят необходимым инвентарем, а также покажут, какие места острова нуждаются в уборке. Отметим, также в этот день субботник пройдет на территориях, участвующих в голосовании по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». До 12 июня жители Красноярского края имеют возможность проголосовать за объекты, которые будут благоустраивать в 2027 году.