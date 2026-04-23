В Красноярском крае возбудили дело после ДТП с автобусом

КРАСНОЯРСК, 23 апр — РИА Новости. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после ДТП с автобусом, где пострадали 9 человек в Железногорске Красноярского края, сообщает региональный главк СК РФ.
В четверг краевой главк МВД сообщил, что автобус врезался в дерево, в результате аварии пострадали восемь пассажиров и 60-летний водитель, все они доставлены в медицинское учреждение.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 238 УК РФ “Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей”, — говорится в сообщении.
Как сообщало МВД, водитель автобуса перевозил восемь сотрудников одного из предприятий Железногорска. При подъеме в гору двигатель внезапно остановился, из-за чего мужчина не справился с управлением. В результате автобус съехал с дороги и врезался в дерево. Уточняется, что водитель был трезв, но никто, кроме него, не был пристегнут.