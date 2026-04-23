Еще три санитарных модуля появятся в Нижнем Новгороде к лету

В Нижнем Новгороде планируют установить еще три санитарных модуля во втором квартале 2026 года. Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на МАУК «Дирекция парков и скверов».
На данный момент в Нижнем Новгороде работают 34 туалетных модуля на 78 кабин. Десять из них расположены в парке «Швейцария», а еще два — в Парке Победы. Остальные 22 общественных туалета ежедневно обслуживает городская дирекция парков и скверов. Порядок наводится каждые два часа.
На время паркового сезона в городке аттракционов «Чиполлино» Автозаводского парка будут дополнительно открыты два модульных летних туалета.
Отмечается, что инфраструктура регулярно расширяется и обновляется. Так, например, в прошлом году в городе заменили три устаревших санитарных модуля: в парке «Дубки», в парке имени А. С. Пушкина и на территории второго паркового озера (Земснаряд-2) по проспекту Молодежный. Кроме того, были установлены два новых туалета на Нижне-Волжской набережной и один — в парке имени 1 Мая.
