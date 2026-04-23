В селе Татарка на Ставрополье отремонтируют Дом культуры

Капитальный ремонт Дома культуры проведут в селе Татарка на Ставрополье. Работы выполнят по нацпроекту «Семья», сообщили в правительстве края.
В учреждении обновят внутренние помещения, где заменят напольное и потолочное покрытие, дверные и оконные блоки, систему электросетей, водопровода и канализации, сантехнику. Также специалисты отремонтируют кровлю и фасад здания.
«Признательны руководству края за то, что наш Дом культуры попал в нацпроект. Улучшение условий, комфорт и современная обстановка после ремонта будут в радость и тем, кто работает, и тем, кто занимается в наших кружках, и нашим зрителям. Приходя в наш ДК, человек может раскрыть свои таланты, погрузиться в мир культурных и общечеловеческих ценностей, смыслов и образов. Уверены, что обновление повлияет и на посещаемость, и на количество и качество проводимых мероприятий», — отметила директор культурно-досугового центра села Татарка Ирина Некрасова.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.