Мэр Юрий Шалабаев высказался об атаке БПЛА на Кстовский район 23 апреля

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев рассказал о последствиях атаки вражеских дронов на Кстовский район 23 апреля. Комментарий он опубликовал в своем телеграм-канале.
Напомним, что в ночь на четверг в регионе сбили 11 беспилотников. Падение обломков БПЛА привело к пожару на территории предприятия. На месте работают специалисты.
Предварительно, обошлось без погибших и пострадавших. По словам мэра, жилые объекты города повреждений не получили.
Ранее мы писали, что из-за атаки БПЛА в Нижегородской области ввели ограничения на работу мобильного интернета и аэропорта.
Узнать больше по теме
