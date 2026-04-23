О новых жилищных проектах в Хабаровске расскажет компания ЦИТ-Строй

Строительная компания ЦИТ-Строй в субботу, 25 апреля, организует большую встречу, на которой подведёт итоги работы над одним из своих жилищных проектов и поделится планами на ближайшее будущее.
В силу ряда объективных причин организация, не уступая в качестве, возводит дома быстрее многих других застройщиков. Объекты, которые осенью прошлого года только начинали строить, сегодня уже практически готовы, а квартиры нашли своих хозяев. Теперь готовится реализация нового проекта, о котором представители компании расскажут на предстоящей презентации.
В назначенные сроки строительства ЦИТ-Строй укладывается: на встрече пойдёт речь о жилищном комплексе «Полёт», работа над которым практически завершена— объект вскоре сдадут. Чем же обусловлены высокие темпы строительства, которые демонстрирует компания?
— Сама технология строительства, быстрое взаимодействие с поставщиками позволяют нам возводить дома быстро и качественно, — рассказывает руководитель строительной компании ЦИТ-Строй Николай Кашуба. — Если монолитно-газобетонный дом строится сейчас порядка трёх лет и даже дольше, то мы укладываемся максимум в полтора года — от начала закладки фундамента до полного окончания работ и выдачи жильцам ключей.
В одном из двух домов ЖК «Полёт» уже смонтированы фасады, внутри тепло, идёт уборка, наводится чистота и блеск. В другом доме кипят внутренние и отделочные работы. Преображается придомовая территория. Появляются дорожки, детские площадки, дворовые рекреационные пространства — всё, что соответствует представлениям современного горожанина о комфорте. Оба строения введут в строй одновременно. Квартиры в них почти полностью распроданы.
— Уже продано 95% квартир, — отметила заместитель директора ЦИТ-Строй Александра Хмарук. — В первом доме осталась одна квартира, а во втором — пять. Покупатели летом получат ключи от своей новой жилплощади.
На этом застройщик не завершит работу над проектом. «Полёт» получит развитие.
— Да, а ЖК «Полёт» почти готовы первые два дома, и мы их введём в эксплуатацию уже в мае. Но это ещё не всё — рядом появятся ещё два дома «Полёт. Новый рейс», — поделилась планами Александра Хмарук. — Более подробно об этом мы расскажем на встрече.
На презентацию приглашены риелторы, представители агентств недвижимости. Такие мероприятия помогают более точно ориентироваться на рынке недвижимости и навигировать клиентов-покупателей жилья.
— Мы представим наш совершенно новый проект — ЖК «Ботаника». Место — переулок Краснодарской, — рассказала Александра Хмарук. — Это будет дом с двумя подъездами, квартирами различной планировки, включая студии, а они привлекательны с точки зрения инвестирования и сдачи в аренду.
У же сейчас, до начала строительства ЖК «Ботаника», есть понимание, кто может стать владельцами квартир. Рядом расположены крупные медицинские центры Хабаровска, и в ЦИТ-Строй считают, что прежде всего для медиков жильё в «Ботанике» будет представлять интерес, а также для учителей и преподавателей вузов, молодых семей — всех тех категорий покупателей, которые подходят под параметры дальневосточной ипотеки. Это Дальневосточная ипотека для врачей, учителей, молодых семей, сотрудников ОПК, Семейная ипотека ДФО, Военная и IT-ипотека. Предусматривается использование Материнского капитала в счёт первоначального взноса.
О подробностях предстоящей презентации проектов строительной компании ЦИТ-Строй на следующей неделе расскажет ИА AmurMedia. В мероприятии могут поучаствовать риэлторы, эксперты в области недвижимости, все заинтересованные.
