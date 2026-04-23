Красноярец уехал с места ДТП и отправился под арест на трое суток (видео)

В Красноярске водителя отправили под арест за то, что он покинул место ДТП. О ситуации рассказали в краевой Госавтоинспекции.
Авария произошла в Свердловском районе Красноярска на прошлой неделе. 23-летний мужчина управлял автомобилем «Киа» и сбил 18-летнего парня на электровелосипеде.
Судя по видео, это произошло на парковке. Водитель выехал из-за других автомобилей и не заметил велосипед. После столкновения водитель остановил машину, вышел из нее и спросил у велосипедиста о его самочувствии. Убедившись, что тот не нуждается в медицинской помощи, мужчина уехал.
Но вечером сбитый парень почувствовал себя плохо и утром обратился к врачу. У него были диагностированы травмы, полученные в результате аварии.
Сотрудники полка ДПС оперативно установили виновника аварии и задержали его.
«В отношении водителя составлен административный материал по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ. Суд назначил ему наказание в виде ареста на 3 суток. Напоминаем: водители обязаны сообщать о ДТП в Госавтоинспекцию и не покидать место происшествия, даже если пострадавший утверждает, что чувствует себя хорошо», — пояснили в ГАИ.