Ветеранам СВО из Новосибирской области помогут в развитии своего дела

Специализированную обучающую программу «СВОй старт» запустили в центре «Мой бизнес» Новосибирской области для ветеранов специальной военной операции. Поддержка начинающих предпринимателей — одна из задач нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве экономического развития региона.
Участниками программы стали 45 человек. Сейчас для них проходят очные образовательные интенсивы, которые охватывают ключевые аспекты ведения бизнеса. Также они посещают экскурсии на региональные предприятия, где знакомятся с реальными бизнес-процессами и успешными практиками.
Далее участников ждет работа с наставниками. Будут организованы как групповые встречи, так и индивидуальные консультации. Наставниками выступают действующие предприниматели региона.
29 апреля пройдет краш-тест проектов, где эксперты оценят их жизнеспособность, а финальная защита бизнес-идей состоится 29 мая. По итогам обучения выпускники получат сертификаты, которые станут важным преимуществом при получении грантовой поддержки.
«Программа “СВОй старт” построена так, чтобы каждый участник не просто прослушал курс, а получил готовый инструмент для запуска своего дела. Наставники помогут избежать типичных ошибок, поделятся реальным опытом и ответят на конкретные вопросы. Это не теория, а живая практика. При этом эта программа — только одно из направлений комплексной поддержки, которую наш центр оказывает ветеранам СВО», — рассказал руководитель центра «Мой бизнес» Новосибирской области Михаил Космынин.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.