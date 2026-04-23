Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Львове произошла стрельба

Во Львове произошла стрельба в одной из многоэтажек, стрелок задержан, сообщила спикер Нацполиции Киева Юлия Гирдвилис изданию «РБК-Украина».

Источник: РБК

Инцидент произошел утром 23 апреля. Мужчина успел выстрелить несколько раз к моменту, когда на место прибыл спецназ.

Раненых нет, на месте работает следственно-оперативная группа, сообщила Гирдвилис.

18 апреля в Голосеевском районе Киева мужчина открыл стрельбу по людям, после чего забаррикадировался в супермаркете и взял заложников. Глава города Виталий Кличко сообщил, что в итоге погибли шесть человек и 15, включая одного ребенка, получили ранения. Стрелка ликвидировали во время штурма магазина. Нападавший действовал хаотично и был вооружен гражданским карабином.

Стрельбе предшествовала ссора стрелка с соседом: изначально полицейские ехали на вызов о бытовом конфликте, рассказал позднее глава Национальной полиции Украины Иван Выговский.

«Уже когда пришел вызов, у этого лица был травматический пистолет при себе. Он выстрелил в сторону соседа, с которым был конфликт. Затем забежал к себе в квартиру, взял оружие, с которым потом пошел в супермаркет, и поджег квартиру», — сообщил он.

«РБК-Украина» тогда показал кадры, на которых видно, как два полицейских, стоявших возле ребенка, находившегося на улице, убегают после начала стрельбы. Против них возбудили уголовное дело о халатности, сообщил генпрокурор Украины Руслан Кравченко.

По словам Выговского, о том, что началась стрельба, правоохранители узнали по дороге на вызов. Прибыв на место, они увидели раненого ребенка, и только собрались вернуться в машину за аптечкой, как раздались выстрелы. Выговский отметил, что полицейские не знали, с какой стороны и кто стреляет.

Материал дополняется.