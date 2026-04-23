Врачи предупредили белорусов о заболевании, которым можно заразиться во время работы на даче из-за популярного удобрения

Врачи предупредили, чем можно заразиться во время работы на дачных грядках. Подробности сообщает Гродненский зональный центр гигиены и эпидемиологии.
В тело человека глисты могут попасть через почву. Как отмечают специалисты, в землю яйца гельминтов могут попасть с испражнениями, сохраняя жизнеспособность от трех до шести недель. Вместе с тем яйца аскарид и власоглавов остаются жизнеспособными на протяжении нескольких лет.
«С загрязненной почвой инвазионные яйца попадают на руки (особенно много яиц гельминтов накапливается под ногтями пальцев), овощи, фрукты, ягоды, а также на другие продукты питания, в водоемы, на траву», — предупреждают специалисты.
Яйца глистов можно занести в помещение вместе с обувью. С пылью они могут попасть и в продукты питания. Кроме того, в передаче яиц гельминтов играют роль мухи.
«Наиболее сильное и массовое загрязнение почвы, ягод, овощей, зелени происходит при использовании необеззараженных человеческих фекалий в качестве удобрений», — подчеркивают эпидемиологи.
Понять, что в организме человеке появились глисты, довольно сложно, так как симптомы являются общими. Это слабость, бессонница, раздражительность, головные боли, головокружение. Могут возникать расстройства желудочно-кишечного тракта, а еще меняется аппетит.
Эпидемиологи уточняют, что дети чаще взрослых заражаются глистами. И заболевание может нанести здоровью больший вред. Организм ребенка хуже сопротивляется паразитам. Из-за этого дети становятся капризными, отстают в весе и росте. Отрицательное влияние глисты оказывают и на успеваемость. Дети могут начать отставать в учебе, у них слабеет память.
