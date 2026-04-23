Фальков призвал переосмыслить понятие высшего образования в России

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил о необходимости переосмыслить понятие высшего образования во всех ключевых проявлениях.
«Учитывая масштаб вызовов, нам надо с вами переосмыслить понятие высшего образования во всех его ключевых проявлениях», — сказал Фальков в ходе открытого экспертного диалога «Высшее образование в новую технологическую эпоху».
По словам министра, в мире происходят кардинальные технологические перемены, и, конечно, образование не может не меняться в этих условиях.
«Как правило, мы очень консервативны, отстаиваем существующий порядок, свои программы: от названий до их продолжительности. Но в целом мы за изменения», — отметил Фальков.
Ранее в Минобрнауки сообщили, что в России разработают новый перечень вузовских специальностей и направлений подготовки в рамках реформы высшего образования.