Разведчица Елена Вавилова рассказала о тайнах своей профессии

Полковник Службы внешней разведки в отставке, писательница Елена Вавилова встретилась со студентами и преподавателями НИУ Президентской академии (филиал РАНХиГС), государственными и муниципальными служащими, а также участниками проекта «Герои. Нижегородская область». Лекция прошла на площадке НИУ в рамках проекта Знание. Государство Российского общества «Знание».
Елена Вавилова, проанализировав текущую ситуацию в мире, рассказала о том, какую роль играет российская внешняя разведка в защите интересов страны, а также о том, почему люди выбирают такую профессию, которая требует многих жертв, например, невозможность общения с близкими.
Она объяснила, что в разведку идет именно интеллектуальная молодежь, так как кроме желания защищать Родину от внешних врагов, от молодых людей требуется огромное терпение, чтобы четыре года кропотливо учиться, а также способности, чтобы освоить не только профессиональные навыки, но и иностранные языки. Сама Елена Станиславовна изучила два языка. И не все способны до конца выдержать такую подготовку.
Кроме того, будущий разведчик должен обладать особыми коммуникационными навыками и развивать их — умением понимать людей и выстраивать доверительные отношения, чтобы человек сам начинал рассказывать то, что нужно разведчику. Также нужно уметь и самому доносить смыслы, чтобы влиять на события.
Но, как отметила Елена Вавилова, люди разные и в любом обществе существует предательство. В 2010 году Елену Вавилову и ее супруга предали, и они были арестованы. Однако история завершилась счастливо — благодаря грамотным действиям спецслужб разведчики вернулись домой. «Не думала, что стану писательницей. Но у меня уже четыре романа о женщине в разведке. Эти книги полезны не только разведчикам. Они учат выстраивать отношения с людьми и анализировать окружение. Чем больше разных аспектов жизни вы узнаете, тем богаче становитесь. У нас появился шанс рассказать о профессии. Просвещать людей — в этом тоже смысл. Мало кто знает, чем занимается разведка и как становятся разведчиками. Это мой вклад, и я считаю его важным. Некоторые уже задумались о продолжении службы. Для меня это тоже вклад в укрепление нашего суверенитета», — поделилась Елена Вавилова.
Она особо отметила, что миссия внешней разведки — сугубо защитная и аналитическая, а работа разведчика — служение Родине, требующее беспрецедентной самоотдачи и силы духа.
«Изучение опыта Елены Вавиловой поможет студентам не только лучше понять историю страны, но и развить в себе качества, необходимые для успешной жизни и работы в современном мире. Это ответственность, гибкость мышления, умение работать в команде и преданность своему делу. Елена Станиславовна не только легендарная разведчица, но и пример выдающейся силы духа, профессионализма и умения адаптироваться к самым сложным жизненным обстоятельствам. Её биография может вдохновить многих молодых людей на служение стране и профессиональный рост», — сказала директор НИУ Президентской академии Екатерина Лебедева.