Разведчица Елена Вавилова рассказала о тайнах своей профессии

Но, как отметила Елена Вавилова, люди разные и в любом обществе существует предательство. В 2010 году Елену Вавилову и ее супруга предали, и они были арестованы. Однако история завершилась счастливо — благодаря грамотным действиям спецслужб разведчики вернулись домой. «Не думала, что стану писательницей. Но у меня уже четыре романа о женщине в разведке. Эти книги полезны не только разведчикам. Они учат выстраивать отношения с людьми и анализировать окружение. Чем больше разных аспектов жизни вы узнаете, тем богаче становитесь. У нас появился шанс рассказать о профессии. Просвещать людей — в этом тоже смысл. Мало кто знает, чем занимается разведка и как становятся разведчиками. Это мой вклад, и я считаю его важным. Некоторые уже задумались о продолжении службы. Для меня это тоже вклад в укрепление нашего суверенитета», — поделилась Елена Вавилова.