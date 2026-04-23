Татарстан с начала года почти втрое увеличил экспорт масличных культур

Предприятия Татарстана с начала года отправили в другие страны более 11,1 тыс. т масличных культур, что в 2,7 раза превышает показатель аналогичного периода 2025 года. Увеличение международных поставок — одна из задач нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия республики.
Основной экспортируемой масличной культурой стал лен, который составил 92% объемов поставок. Также отгружались горчица, масличная редька и рыжик. Товар отправляли в Китай, Белоруссию, Польшу и Чехию.
Наибольший объем отгрузок за рубеж по итогам I квартала 2026 года пришелся на продукцию, выращенную в Чистопольском, Бугульминском и Алексеевском муниципальных районах республики. При этом всего образцы экспортных партий масличных культур поступили из семи районов.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.