Татарстан с начала года почти втрое увеличил экспорт масличных культур

Предприятия Татарстана с начала года отправили в другие страны более 11,1 тыс. т масличных культур, что в 2,7 раза превышает показатель аналогичного периода 2025 года. Увеличение международных поставок — одна из задач нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия республики.