Татарстан с начала года почти втрое увеличил экспорт масличных культур

Регион отправил более 11 тысяч тонн такой продукции.

Предприятия Татарстана с начала года отправили в другие страны более 11,1 тыс. т масличных культур, что в 2,7 раза превышает показатель аналогичного периода 2025 года. Увеличение международных поставок — одна из задач нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия республики.

Основной экспортируемой масличной культурой стал лен, который составил 92% объемов поставок. Также отгружались горчица, масличная редька и рыжик. Товар отправляли в Китай, Белоруссию, Польшу и Чехию.

Наибольший объем отгрузок за рубеж по итогам I квартала 2026 года пришелся на продукцию, выращенную в Чистопольском, Бугульминском и Алексеевском муниципальных районах республики. При этом всего образцы экспортных партий масличных культур поступили из семи районов.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше