Шестнадцать участков освободились от воды в Нижегородской области

Одна автодорога и 16 приусадебных участков освободились от воды. Сообщений о новых подтоплениях на территории Нижегородской области в течение суток не поступало, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Всего на территории пятнадцати муниципальных образований затоплено — 64 приусадебных участков, 12 низководных мостов и семь участков автодорог.
«В результате паводка погибших и пострадавших людей нет, эвакуация жителей в пункты временного размещения не требуется», — добавили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.
