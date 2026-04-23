Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чернышенко назвал число необходимых специалистов с высшим образованием

Чернышенко: к 2032 году России нужны 4,5 млн специалистов с высшим образованием.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Около 4,5 миллиона специалистов с высшим образованием будут нужны российской экономике к 2032 году, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«К 2032 году, по прогнозам, России нужны будут 4,5 миллиона специалистов с высшим образованием», — сказал Чернышенко в ходе открытого экспертного диалога «Высшее образование в новую технологическую эпоху».

Он добавил, что необходимо ориентироваться не только на число специалистов, но и на качество их подготовки.

«Рассчитываю, что вместе с бизнес-сообществом будут рассмотрены и образовательные стандарты, и определены новые форматы образовательного процесса», — отметил Чернышенко.

По его словам, система высшего образования должна демонстрировать гибкость и оперативно реагировать на социально-экономические запросы, особенно в условиях турбулентности в мире. Более того, необходимо готовить не просто исполнителей, а творчески мыслящих, инициативных специалистов.

