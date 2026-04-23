Чернышенко назвал число необходимых специалистов с высшим образованием

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Около 4,5 миллиона специалистов с высшим образованием будут нужны российской экономике к 2032 году, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
«К 2032 году, по прогнозам, России нужны будут 4,5 миллиона специалистов с высшим образованием», — сказал Чернышенко в ходе открытого экспертного диалога «Высшее образование в новую технологическую эпоху».
Он добавил, что необходимо ориентироваться не только на число специалистов, но и на качество их подготовки.
«Рассчитываю, что вместе с бизнес-сообществом будут рассмотрены и образовательные стандарты, и определены новые форматы образовательного процесса», — отметил Чернышенко.
По его словам, система высшего образования должна демонстрировать гибкость и оперативно реагировать на социально-экономические запросы, особенно в условиях турбулентности в мире. Более того, необходимо готовить не просто исполнителей, а творчески мыслящих, инициативных специалистов.