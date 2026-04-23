В Ростове могут демонтировать 30% мозаики в переходе на Кировском

В Ростове-на-Дону планы реставрации мозаичных панно в подземном переходе на Кировском проспекте снова могут быть скорректированы. По словам активиста Елены Хатламаджиян, теперь речь идёт о демонтаже 30% плитки — хотя ранее называли цифры от 3% до 12%.
По её данным, ситуация вокруг объекта остаётся нестабильной: информация от официальных лиц якобы меняется регулярно, что вызывает тревогу у горожан.
Кроме того, сообщила Елена Хатламаджиян, вопреки более ранним заверениям, работы по гидроизоляции теперь предусматривают сверление мозаики не только на лестничных маршах, но и на стенах перехода.