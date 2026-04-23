На Дону предложили способ преобразования технической воды в питьевую

Группа компаний «ЭКОС Групп» представила разработку по преобразованию технической воды в питьевую, которую можно использовать на очистных сооружениях, сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области. Модернизация коммунальной инфраструктуры — одна из задач нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Новые технологии позволяют более эффективно очищать воду, что открывает новые перспективы для улучшения экологической ситуации и повышения качества жизни в регионе. В дальнейшем наработки планируется использовать в том числе на очистных сооружениях в Новошахтинске.
«36-летний опыт и научно-технический потенциал предприятия, подтвержденные в том числе крупными международными проектами, открывают новые возможности для улучшения качества питьевой воды в нашем регионе. Мы заинтересованы в том, чтобы передовые решения предприятия, направленные на снижение содержания загрязняющих веществ в воде, были тщательно изучены и, по возможности, внедрены для обеспечения жителей Ростовской области чистой водой», — отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Владимир Ревенко.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.