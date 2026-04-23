В дендропарке Ульяновска прошла акция «Вода России»

Всероссийская акция «Вода России» стартовала в Ульяновской области при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Первое мероприятие прошло в дендропарке Ульяновска, сообщили в правительстве региона.
Сотрудники регионального минприроды очистили территорию особой охраняемой природной территории. А в Кузоватовском районе субботник провели на берегу водоема села Красная Балтия. Также мероприятия состоялись на реке Свияге, где было убрано от мусора 1,2 км береговой линии. Центральное событие организуют 15 мая в Ульяновске на улице Спуск Степана Разина.
«Мы приглашаем жителей и гостей региона присоединиться к массовой уборке. Всех обеспечат инвентарем для проведения субботника. В ходе мероприятия будет организован конкурс на самую оригинальную находку, которая в дальнейшем пополнит экспозицию музея всероссийской акции “Вода России”», — отметил и. о. министра природных ресурсов и экологии Ульяновской области Евгений Черкасов.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.