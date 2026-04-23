ДЭК рекомендует подписаться на получение электронной квитанции

Хабаровскэнергосбыт (филиал ПАО «ДЭК») призывает граждан быть максимально бдительными. В последнее время участились случаи, когда из почтовых ящиков похищают квитанции и почтовую корреспонденцию, для получения доступа к персональным данным и использования их в различного рода мошеннических схемах. Чтобы не оказаться в такой ситуации и получать единый платежный документ за потребленную электрическую и тепловую энергию одними из первых, ДЭК рекомендует подписаться на электронную квитанцию. Сегодня, в век высоких технологий, электронная квитанция ПАО «ДЭК» является полным аналогом бумажной квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг, которая приходит не в почтовый ящик, а на электронную почту или в личный кабинет клиента. Очевидные преимущества электронной квитанции: Оперативно — приходит всегда вовремя и намного раньше бумажной; Надежно — ее не потеряют при доставке, не вытащат из почтового ящика; Удобно — доступ к квитанции в любое время и в любом месте с прямой ссылкой для оплаты. Можно сохранить и распечатать в любой момент; Конфиденциально — никто не сможет заглянуть в вашу квитанцию и узнать персональные данные; Забота о близких — можно получать и оплачивать счета родителей, дедушек и бабушек; Экологично — отказываясь от бумажной квитанции, вы спасаете несколько деревьев. Подписаться на получение квитанции по электронной почте можно на сайте ДЭК www.dvec.ru в разделе Частным клиентам \ Дистанционные сервисы \ Электронная квитанция или в Личном кабинете клиента. После оформления подписки, в следующем месяце за расчетным клиент получит единый платежный документ на указанную электронную почту. Если из почтового ящика похищен единый платежный документ, то узнать, сколько начислено за потребленную в прошлом месяце электрическую и тепловую энергию, можно по номеру Контакт-центра ДЭК 8−800−234−77−77 или обратиться в Единый расчетно-информационный центр ДЭК. Справка ПАО ДЭК«— Публичное акционерное общество “Дальневосточная энергетическая компания” — образовано в 2007 году. Является основным Гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории Приморья, Хабаровского края, Амурской области, ЕАО, Республики Саха (Якутия). На территориях Сахалинской области, Камчатского края выполняет агентские функции по расчетам за коммунальные услуги на основании агентских договоров с гарантирующими поставщиками и ресурсоснабжающими организациями. РусГидро — крупнейшая по установленной мощности российская энергетическая компания, объединяющая более 600 объектов генерации. РусГидро — первая в стране и третья в мире компания в отрасли гидроэнергетики, лидер по производству энергии на базе возобновляемых источников в России. Установленная мощность электростанций, входящих в состав РусГидро, составляет 38,7 ГВт, в том числе на Дальнем Востоке — свыше 12 ГВт; тепловая мощность — более 18 000 Гкал/час. Также РусГидро обеспечивает передачу электроэнергии (активы группы в регионе включают более 104 тысяч километров электрических сетей) и ее сбыт конечному потребителю.