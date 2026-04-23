12 семей из Хабаровского края поборются за победу в полуфинале конкурса «Это у нас семейное»

По итогам отборочного тура от Хабаровского края в дальневосточный полуфинал вышли 12 семей из Хабаровска, Николаевска-на-Амуре, Амурска, Бикина и села Нижнетамбовского Комсомольского района. «Такие семьи — это не просто гордость Хабаровского края и наших районов, это живой пример того, как любовь к делу, верность традициям и взаимная поддержка помогают достигать высот во всех сферах жизни. Глядя на эти крепкие, трудолюбивые, талантливые семьи, наши дети и подростки видят, что значит быть настоящим патриотом нашего края, Отчизны, профессионалом и неравнодушным человеком», — отметили в главном управлении социального развития правительства края. Окружной полуфинал конкурса «Это у нас семейное» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» состоится с 24 по 26 апреля во Владивостоке. Всего бороться за победу будут 56 семей из 10 регионов ДФО. Напомним, что конкурс «Это у нас семейное» — часть президентского нацпроекта «Семья».