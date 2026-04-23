Отключения горячей воды начнутся в Хабаровске с 4 мая

Графики проведения весенних гидравлических испытаний и испытаний по определению тепловых потерь утвердили в мэрии Хабаровска и администрации села Некрасовка. С 4 по 6 мая испытания на определение тепловых потерь пройдут в зоне Хабаровской ТЭЦ-3 (ТМ-31 и ТМ-33). От горячего водоснабжения будут отключены потребители в Краснофлотском районе. В Железнодорожном районе отключения затронут все дома, за исключением зданий на улицах Аэродромной, Целинной, Геодезической, Промывочной, Шмаковской, ДОСов, района «Хабаровск-2» и пос. Горького, их обеспечат горячей водой с ХТЭЦ-1. Кроме того, частично ГВС отключат в Центральном районе, в границах улиц Ленина (нечетная сторона) — Ленинградская — Дикопольцева — К. Маркса — Амурский б-р — Некрасова. Также в данный период ограничения затронут потребителей Хабаровского района — села Матвеевка и Тополево. С 4 по 6 мая тепловые потери будут выявлять на тепломагистралях зоны Хабаровской ТЭЦ-1 (ТМ-17 и ТМ-19). Горячее водоснабжение будет ограничено у потребителей Индустриального района и в Железнодорожном районе: «Хабаровск-2», ул. Аэродромная, Целинная, Геодезическая, Промывочная, Шмаковская и ДОСы, пос. Горького. В Хабаровском районе — населенные пункты Гаровка, Мирное, Восточное, Скворцово. С 11 по 15 мая состоятся гидравлические испытания трубопроводов зоны Хабаровской ТЭЦ-3 (ТМ-31, ТМ-32, ТМ-33). Без горячего водоснабжения останутся потребители в Краснофлотском и Кировском районах в границах следующих улиц: Амурский бульвар, Лейтенанта Шмидта, Шелеста, Воронежской и Ленинградской. В Железнодорожном районе отключения затронут все дома, за исключением зданий на улицах Аэродромной, Целинной, Геодезической, Промывочной, Шмаковской, ДОСов, района «Хабаровск-2» и пос. Горького, их обеспечат горячей водой с ХТЭЦ-1. Кроме того, частично ГВС отключат в Центральном районе, в границах улиц Ленина (нечетная сторона) — Ленинградская — Дикопольцева — К. Маркса — Амурский б-р — Гоголя — Некрасова. В данный период времени горячее водоснабжение будет отсутствовать и у потребителей Хабаровского района — села Матвеевка, Тополево. С 18 по 22 мая проверят трубопроводы в зоне Хабаровской ТЭЦ-1 (ТМ-11, ТМ-14, ТМ-15, ТМ-17, ТМ-18, ТМ-19). От горячего водоснабжения будут отключены потребители Индустриального района. В Центральном районе отключения запланированы в границах улиц Гамарника (нечетная сторона) — Пушкина (до ул. К. Маркса) — Мухина (от Пушкина до ул. Постышева). В Железнодорожном районе: «Хабаровск-2», ул. Аэродромная, Целинная, Геодезическая, Промывочная, Шмаковская и ДОСы, пос. Горького. В Хабаровском районе — поселки Ильинка, Ракитное, Сосновка, Гаровка, Мирное, Восточное, Скворцово. С 18 по 24 мая запланирована проверка теплосетей, подключенных к котельной села Некрасовка. Горячее водоснабжение будет прекращено у потребителей села Некрасовка Хабаровского района. С 25 по 28 мая выполнят плановую проверку тепломагистралей зоны ТЭЦ-2 (ТМ-22 и ТМ-25). Ограничения подачи горячей воды затронут три района. Кировский район в границах: Амурский бульвар — Джамбула — ул. Металлистов — Тихоокеанская — Истомина — Амурский бульвар. Центральный район в границах: Амурский бульвар, улиц Шеронова, Ленина от пл. Блюхера до Шевченко, Гамарника (нечетная сторона); Индустриальный район в границах — ул. Калинина — пер. Доступный — Волочаевская, Гамарника.