По 5 тысяч рублей за сообщения о пьяных водителях готовы платить хабаровчанам

Вознаграждение за сообщения о нетрезвых водителях ввели в Хабаровском крае. Если информация окажется правдивой, внимательному гражданину заплатят 5 тысяч рублей. Чтобы получить вознаграждение, нужно, заметив за рулем человека в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, сообщить о нем в дежурную часть полиции по телефонам 02 или 112, указав номер, марку, цвет автомобиля, место и время нетрезвого вождения. Затем в течение полугода нужно подать заявление на выплату в КГКУ «Хабаровскуправтодор». Вознаграждение получит тот, кто первым сообщил о нарушителе.