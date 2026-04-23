Дмитрий Демешин объявил старт Всероссийского голосования за объекты благоустройства в Хабаровском крае

Началось Всероссийское голосование за выбор объектов благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Теперь жители Хабаровского края в возрасте старше 14 лет могут отдать свой голос за общественные пространства, которые планируется благоустроить в 2027 году. Голосование проходит на официальной платформе и продлится до 12 июня 2026 года. В этом году на платформу вынесено 203 общественные территории из 52 населенных пунктов региона. Какие именно парки, скверы, аллеи и другие пространства преобразятся, решат жители. Губернатор Дмитрий Демешин открыл голосование, приняв участие в акции по высадке деревьев «Подари ребенку дерево» на территории Грушевого сквера на улице Руднева, 52. Этот сквер тоже благоустроили по федеральному проекту. «С 21 апреля и до государственного праздника Дня России у жителей края есть возможность самим определить, какие парки и скверы станут лучше. Комфортная среда наших городов и поселков зависит от каждого из нас. Именно люди здесь принимают окончательное решение. Присоединяйтесь к голосованию!» — обратился к жителям Хабаровского края губернатор Дмитрий Демешин.