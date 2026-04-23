Черную икру незаконно купили двое жителей Хабаровского края

Двое мужчин в возрасте 40 и 43 лет незаконно приобрели 5 особей амурского осетра, а также 98 частей рыб и икры, принадлежащей к семейству калуги и амурского осетра. «Добычу» они перевезли в Амурск — хранили в гаражных боксах. Теперь фигурантов осудили — наказание: 6 лет свободы условно и штраф в размере 60 тысяч рублей.