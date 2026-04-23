Несколько жителей Хабаровского края обратились за помощью к губернатору Дмитрию Демешину

Дмитрий Демешин встретился с жителями в приемной президента РФ. Так, Александр Минаков рассказал главе региона об отсутствии уличного освещения на автомобильных дорогах по улице Новожилова и переулку Березовому в селе Казакевичево Хабаровского района. «Наши дома находятся прямо у границы Большехехцирского заповедника, поэтому хищники часто заходят на территорию села. Это опасно для жизни. На этих улицах живут пожилые люди и дети. Выйти из дома в сумерках или на рассвете без взрослых просто невозможно. Я сам — многодетный отец. Мне очень хочется, чтобы мы всей семьей могли спокойно выходить на улицу, гулять, дышать воздухом заповедника», — сказал Александр. Как выяснилось, администрация села Казакевичево в этом году в рамках проекта по развитию территориальных общественных самоуправлений получила грант в размере 870 тысяч рублей на устройство освещения на улице Новожилова. «До 1 сентября освещение будет выполнено, чтобы вам и вашим соседям жилось комфортнее!» — заявил глава региона. Среди других вопросов: замена аварийных опор ЛЭП по улице Союзной в селе Корсаково-1 Хабаровского района; устройство водоразборной колонки, газификация домовладений, ремонт дороги по улице Моховой в Хабаровске. По итогам личного приема граждан по всем поднятым вопросам были даны конкретные поручения, назначены сроки исполнения. Дмитрий Демешин взял их выполнение на личный контроль.