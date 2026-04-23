Число зафиксированных нарушений парковки в центре Хабаровска значительно снизилось

В десять раз снизилось число зафиксированных нарушений правил парковки в центре Хабаровска — отмечают в Госавтоинспекции. Достичь таких результатов удалось благодаря внедрению отечественного мобильного комплекса автоматической фото- и видеофиксации «Кордон про М». Подробно о работе передвижной системы фиксации и какими еще способами борются с нарушителями парковки, рассказала начальник отделения по пропаганде Госавтоинспекции Юлия Трейгер в эфире программы «Утро с Губернией».