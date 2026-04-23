За неоплату парковки в Челябинской области придется заплатить до 5 тысяч рублей

В Челябинской области ввели штраф за неоплату платных парковок.

Источник: Комсомольская правда

Депутаты Законодательного Собрания внесли изменения в закон Челябинской области «Об административных правонарушениях». Предложения были внесены Челябинской городской Думой и касаются платных парковок.

Так, за неоплату стоянки граждане должны будут заплатить 2000 рублей, юридические лица — 5000 рублей.

— Факт нарушения будет фиксироваться в автоматическом режиме специальными техническими средствами, — уточнил председатель гордумы Сергей Буяков.

Размер штрафа установлен после анализа ситуации в других городах. Например, в Ростове-на-Дону нарушители платят 1500 рублей, а в Екатеринбурге — 3000 рублей.