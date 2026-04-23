Более 20% россиян проведут майские праздники на огороде

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 23% опрошенных россиян планируют посвятить майские праздники огороду, еще 19% респондентов предпочтут отдых на даче, а 17% хотят в это время подработать.
Таковы результаты исследования сервиса «Работа.ру», пишет РИА Новости.
На шашлыки хотят поехать 14% россиян, еще 12% займутся своим здоровьем. Порядка 10% опрошенных решили отправиться в гости к родителям или родственникам, начать ремонт или посетить культурные мероприятия.
7% респондентов планируют поехать в другие города или отправиться в автопутешествия. При этом большинство — 32% — не собираются ничего планировать и просто отдохнут дома, а 23% будут работать.