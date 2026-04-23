В Ростове готовятся к празднованию 81-й годовщины Великой Победы

Глава Ростова рассказал о подготовке города ко Дню Победы.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону готовятся к празднованию 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Украшение улиц уже ведется, а в мае пройдут сотни праздничных акций и мероприятий, рассказал в соцсетях глава города Александр Скрябин.

— Началось праздничное оформление. В этом году Ростов украсят 663 флага, более 600 панно, в том числе детские рисунки на тематику Победы, и крупноформатное панно на Театральной площади. Работы завершим к 27 апреля, — написал Александр Скрябин.

В рамках празднования Дня Победы в Ростове запланировали более 300 мероприятий. Например, проведут акцию «Трамвай Победы», фестиваль любительских театров «Слово о Родине», а также гала-концерт фестиваля-конкурса «Эхо Победы» и «Диктант Победы».

Школьников пригласят поучаствовать в спортивных патриотических играх и в городском смотре-конкурсе строя и песни юнармейских отрядов.

Для ветеранов во дворах их домов организуют мини-парады и концерты выездных творческих бригад.

Кроме того, накануне 9 мая в парке «В честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне» откроют новый памятник «Во имя мира», посвященный героям и участникам СВО.

— Особое внимание уделим безопасности. О перекрытиях улиц и связанных с этим ограничениях проинформируем заблаговременно, — добавил Александр Скрябин.

Напомним, сегодня в Ростове-на-Дону проживают 1290 ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе 47 непосредственных участников военных событий.

